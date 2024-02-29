С 2021-го года эту должность занимал генерал-майор Олег Гуляка.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины - Олега Гуляка сменил Владимир Карпенко. Соответствующие указы Владимира Зеленского от 29 февраля 2024 года обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, согласно Указу №137/2024 Гуляк уволен с должности командующего Сил логистики ВСУ, а указом №138/2024 на эту должность назначен Карпенко.

Изменения в верхушке ВСУ - детали

8 февраля 2024 года президент Украины уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Говоря о причинах увольнения Залужного, Зеленский сказал, что украинской армии нужны изменения.

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Командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, командующим объединенных сил ВСУ назначили Юрия Содоля, командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ - Игоря Скибюка, а командующим Силами территориальной обороны ВСУ - Игоря Плахуту.

11 февраля Главнокомандующий ВСУ Сирский поздравил с назначением новых заместителей начальника Генерального штаба ВСУ - бригадных генералов Владимира Горбатюка, Михаила Драпатого и Алексея Шевченко. Также Сырский поздравил своих новых заместителей - полковников Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко.

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