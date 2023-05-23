Taurus конкурирует с крылатой ракетой Storm Shadow.

В Германии предложили передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus.

Как пишет RND, в поддержку передачи Украине таких ракет выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

По его словам, у самой Германии таких ракет немного, но более рационально будет использовать их против российских оккупантов в Украине.

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"Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в общевойсковых боях и что допустимо по международному праву", - сказал он.

Кизеветтер добавил, что Берлин заказал около 600 ракет Taurus, но в рабочем состоянии только 150.

Дальнобойные ракеты Taurus - что о них известно

Taurus - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Предназначена ракета для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Разработана ракета компанией Taurus Systems GmbH.

Известно, что Taurus конкурирует с крылатой ракетой Storm Shadow, которые уже есть на вооружении ВСУ.

Весит Taurus 1400 кг, ее длина - 5 метров, дальность поражения - 500 км.

Ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO; заряд боевой части кумулятивный, а основной заряд фугасный.