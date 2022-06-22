О восстановлении меткомбината заявил заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин.

В РФ заявили о намерении восстановить металлургический комбинат "Азовсталь", о создании курортной зоны в Мариуполе речь уже не идет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Заместитель председателя правительства России Хуснуллин (какая красноречивая фамилия) заявил, что будут возобновлять работу "Азовстали". А что, курортная зона, парк развлечений и вот все от Пушилина уже все? Опять обман?",- отметил он.

Судьба"Азовстали"

Как сообщал УНИАН, оккупанты обстрелами и бомбардировками с целью вытеснить с территории "Азовстали" украинских защитников полностью уничтожили этот завод.

После того как бойцов Мариупольского гарнизона эвакуировали из "Азовстали", главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что завод восстанавливать не будут, потому что предприятие загрязняло и город, и море. По его словам, на месте комбината могут реализовать другие проекты, например, создать парк.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат "Азовсталь" имел полный металлургический цикл, был монополистом в Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. По уровню валового дохода занимал 3-е место среди металлургических предприятий Украины. Ежегодно производил по 6 млн тонн чугуна, 7 млн тонн стали и 4,5 млн. тонн проката, 1,5 млн тонн агломерата.

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