Сейчас продолжается согласованная высшим политическим руководством страны эвакуация раненых военных.

Подконтрольный России главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что российские захватчики намерены снести завод "Азовсталь", который они усиленно бомбили несколько месяцев.

Боевика цитируют российские пропагандистские ресурсы.

"Завод Ильича восстановят, а завод "Азовсталь" снесут", - сказал Пушилін.

В Мариупольском городском совете отметили, что в ВСУ вскоре появятся силы для деоккупации города, поэтому террористы торопятся как можно скорее уничтожить доказательства своих преступлений.

"В ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс. Они хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это лишь территория для крымского коридора", - говорится в сообщении мэрии.

Чиновники напомнили, что "Азовсталь" является уникальным металлургическим комплексом полного цикла, что в мирное время обеспечивал рабочими местами 10 тысяч украинцев и приносил в бюджет миллиарды долларов валютных поступлений и налогов.

Во время захвата россиянами города "Азовсталь" стал символом сопротивления украинских военных. Из-за нежелания бойцов сдаваться оккупанты бомбили территорию завода в усиленном режиме, хотя тогда в бомбоубежищах находились сотни гражданских с детьми.

Сейчас продолжается согласованная высшим политическим руководством страны эвакуация раненых военных.

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