Дмитрий Попов заверил, что главаря ЧВК "Вагнер" еще рано списывать со счетов.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет несколько вариантов дальнейшего развития событий после переброски наемников в Беларусь. Возможными его целями могут быть Украина или Минск

"Я не могу прочитать Пригожина, какой его дальнейший шаг. Возможно все - от кровавой и великой мести кремлевским вождям до захвата Минска при команде или при своем каком-то там минутном увлечении, а также возможный уход на покой в Африку на свои алмазы там или, что там еще он добывает", - заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

По его словам, списывать Пригожина еще очень-очень рано. Эксперт указал, что в последних выступлениях узнал главного "вагнеровца", который "идет на Москву".

"Он полон сил, он полон энергии, он в состоянии делать… Он еще на очень многое способен. Будет это с пользой для Украины или нет, мне сказать очень сложно. Есть такая мысль, что он подготовит какое-то количество беларуских военнослужащих, в том числе их попробует переформатировать где-то на свою пропагандистскую линию и осуществит какие-то диверсионные входы в Украину именно с территории Беларуси уже наземными группировками", - считает Попов.

При этом он считает, что целью для Пригожина может быть Минск или Украина, он не высказывал желаний идти на другие цели.

Кроме того, психолог указал, что у Пригожина крепкая связь с Уткиным, поэтому в ближайшее время раскола в ЧВК не будет.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости

После попытки мятежа и "марша" на Москву наемников ЧВК "Вагнер" перебрасывают в Беларусь. В Госпогранслужбе насчитали более 5 тысяч "вагнеровцев", но перемещения к границе Беларуси с Украиной не фиксируются. В то же время 27 июля прибыла 12-я колонна "вагнеровцев".

При этом в Службе безопасности Украины сообщили, что на северной границе Украины усилят защиту в связи с переброской наемников в Беларусь.

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