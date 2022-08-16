Черник прокомментировал взрывы на военных объектах оккупантов, в частности в Крыму.

Удары неизвестного происхождения по военным базам оккупантов, в том числе в Крыму, свидетельствуют о переломе в стратегическом паритете - это положительный момент для Украины.

Такое мнение высказал ТСН.ua военный эксперт Петр Черник.

По его словам, речь идет не о переломе на фронте, а о переломе в инициативе.

"То есть противник уже не имеет инициативы, чтобы совершать по территории Украины какие-то такие нападения или атаки, которые бы мы не понимали. Сейчас россияне использовали все инструментарии и то, что у них там появилось большое количество "окурков", свидетельствует только о том, что общая стратегия и философия этой войны переместилась с украинской территории на оккупированную украинскую территорию, и сам факт, что произошел не один "окурок", а несколько, свидетельствует о том, что противник будет испытывать на себе очень глубокую боль. Это очень хорошая новость. То есть качество работы украинских "окурков" существенно возросло", - прокомментировал он недавние взрывы в оккупированном Крыму.

Новые взрывы в Крыму: что известно

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.