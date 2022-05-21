Ситуация в Харькове и области неспокойная из-за вторжения РФ.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и область. Для этого РФ задействует артиллерию и авиацию. В городе и регионе разрушено много жилых домов.

УНИАН рассказывает, что происходит в Харькове и области в субботу, 21 мая.

06:33 Стало известно, что РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУ под Харьковом. Русские продолжали обстреливать Харьков и его окрестности, чтобы отвлечь ВСУ от слаженных наступательных действий в направлении России.

06:30 За всю ночь на Харьковщине не было ни одной воздушной тревоги.

03:00 Ночь в Харькове и области проходит спокойно. Воздушных тревог не было, информация о взрывах не поступает.

00:00 В Харьковской области взрывы. По данным местных Telegram-каналов, в области проходят арт-бои.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский район Харькова, Салтовку, Алексеевку.

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