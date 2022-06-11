По его словам, нам необходимо это оружие, чтобы наносить удары по тем вооружениям, которые уничтожают наши города.

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о способностях реактивных систем залпового огня М270. Он напомнил, что их собираются поставить Украине США и Британия.

Это MLRS, многофункциональная пусковая установка ракетных систем, объяснил Романенко в интервью "Обозревателю".

"Тяжелый вариант, два пакета на гусеничных шасси – это то, что собирается предоставлять нам Британия. Есть еще и вариант на колесах, высокомобильная артиллерийская ракетная система. Такие установки нам дают США", - рассказал генерал.

По его словам, нам необходимо это оружие, чтобы наносить удары по тем вооружениям, которые уничтожают наши города.

Но, уточнил Романенко, это не означает, что противник и вовсе не будет обстреливать наши населенные пункты, но он будет делать это реже.

"Кроме того, увидев это, противник менял бы подходы. Но на применение ядерного оружия он вряд ли пойдет. Тем более, что компетентные структуры в США и других странах занимаются тем, чтобы этого не произошло", - подытожил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы начали учения по применению HIMARS и М270.

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