Российские войска перебрасывают подразделения в Беларусь с целью ротации оккупационных сил, воюющих против Украины.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00 в социальной сети Facebook.
"Продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, которые понесли существенные потери, усиления существующих группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", – говорится в сообщении.
В то же время часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает находиться на полигонах.
Кроме того, на Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.
Также на Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел.
На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит совершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.
На Донецком направлении оккупационные подразделения продолжают безуспешно пытаться захватить Северодонецк и Мариуполь. Пытаясь захватить Красногоровку, оккупанты понесли потери и отошли.
В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.
"Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях", – говорится в сообщении.
А тем временем армия рф продолжает нести существенные убытки. Украинские военные с начала войны уничтожили около 16,6 тыс. оккупантов. Кроме того, уничтожен 121 вражеский самолет и 127 вертолетов.