Что делать если завалило дом / фото facebook.com/dsnsvin

Во время войны каждый украинец может оказаться под завалами, ведь армия оккупантов не жалеет жилые дома. Особенно высокая такая вероятность в Харькове, Николаеве, Никополе и других прифронтовых городах. Правильное поведение при завале может спасти вашу жизнь.

О том, как вести себя в случае завала дома, рассказали в Центре гражданского здоровья Украины. 

Что делать, если завалило дом: порядок действий

Оказавшись под завалами в людном месте, попробуйте докричаться до других людей. 

  1. Не паникуйте. Постарайтесь сохранять спокойствие. Если произойдет завал дома, то спасатели будут на месте уже через несколько минут. 
  2. Зовите на помощь. Если кто-то из людей услышал вас - прокричите, что вы оказались под завалами и вам нужна помощь.
  3. Ожидая спасения, постарайтесь не шевелиться, чтобы не усугубить завал.

Если вас никто не слышит и вы долго не слышите спасателей, придется попытаться освободиться самостоятельно.

  1. Постарайтесь освободить руки и ноги.
  2. Если вас завалило небольшими предметами - осторожно отодвиньте их и освободите пространство возле себя. Но не трогайте предметы, на которых держится завал.
  3. Во время работы продолжайте звать на помощь. Не молчите.
  4. Если это возможно - подоприте потолок над вами крупными предметами и мебелью.
  5. После освобождения пространства возле себя осмотрите тело. Если вы ранены - наложите повязки на раны из кусков одежды и зафиксируйте сломанные конечности.

Если вы никого не слышите и не можете освободиться - постарайтесь принять наиболее безопасную позу и ждать спасения. Рано или поздно спасатели обязательно до вас доберутся.

  1. Если ваш крик никто не слышит, постарайтесь дозвониться до спасателей по телефону, стучите по батареям, кричите в вытяжку или в окно.
  2. В ожидании спасения постарайтесь избежать переохлаждения. Постелите что-то на пол, если это возможно. Ложитесь на бок и подложите под себя руку. Если не можете лечь - сядьте на пол и обхватите колени руками.

Важно: если вы сами услышали человека, который оказался под завалами - ни в коем случае не лезьте к нему на помощь и не пытайтесь разобрать завал. Такой "героизм" может стоить жизни вам и пострадавшему человеку. Вместо этого позвоните на номер 112 и сообщите, где произошел завал и сколько людей вы слышите.

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