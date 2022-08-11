Прочтите и запомните правила безопасности на случай завала дома, и пусть они вам никогда не пригодятся.

Во время войны каждый украинец может оказаться под завалами, ведь армия оккупантов не жалеет жилые дома. Особенно высокая такая вероятность в Харькове, Николаеве, Никополе и других прифронтовых городах. Правильное поведение при завале может спасти вашу жизнь.

О том, как вести себя в случае завала дома, рассказали в Центре гражданского здоровья Украины.

Что делать, если завалило дом: порядок действий

Оказавшись под завалами в людном месте, попробуйте докричаться до других людей.

Не паникуйте. Постарайтесь сохранять спокойствие. Если произойдет завал дома, то спасатели будут на месте уже через несколько минут. Зовите на помощь. Если кто-то из людей услышал вас - прокричите, что вы оказались под завалами и вам нужна помощь. Ожидая спасения, постарайтесь не шевелиться, чтобы не усугубить завал.

Если вас никто не слышит и вы долго не слышите спасателей, придется попытаться освободиться самостоятельно.

Постарайтесь освободить руки и ноги. Если вас завалило небольшими предметами - осторожно отодвиньте их и освободите пространство возле себя. Но не трогайте предметы, на которых держится завал. Во время работы продолжайте звать на помощь. Не молчите. Если это возможно - подоприте потолок над вами крупными предметами и мебелью. После освобождения пространства возле себя осмотрите тело. Если вы ранены - наложите повязки на раны из кусков одежды и зафиксируйте сломанные конечности.

Если вы никого не слышите и не можете освободиться - постарайтесь принять наиболее безопасную позу и ждать спасения. Рано или поздно спасатели обязательно до вас доберутся.

Если ваш крик никто не слышит, постарайтесь дозвониться до спасателей по телефону, стучите по батареям, кричите в вытяжку или в окно. В ожидании спасения постарайтесь избежать переохлаждения. Постелите что-то на пол, если это возможно. Ложитесь на бок и подложите под себя руку. Если не можете лечь - сядьте на пол и обхватите колени руками.

Важно: если вы сами услышали человека, который оказался под завалами - ни в коем случае не лезьте к нему на помощь и не пытайтесь разобрать завал. Такой "героизм" может стоить жизни вам и пострадавшему человеку. Вместо этого позвоните на номер 112 и сообщите, где произошел завал и сколько людей вы слышите.

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