Война неизбежно закончится переговорами. Но случится это не сейчас, а позже.

Мирные переговоры между Украиной и Россией всё же состоятся в будущем. Их основной темой станут условия капитуляции РФ, порядок выплаты репараций и способ привлечения к ответственности военных преступников.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, иностранные партнеры никогда не обсуждали с ним вопрос начала мирных переговоров с Россией, поскольку они "четко понимают", что Украина не планирует садиться за стол переговоров с действующим руководством России.

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"В будущем – да, мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации, контрибуции со стороны России в интересах Украины за всю беду, которую они нам принесли, и как реализовать приговор международного трибунала, который будет создан всем цивилизованным миром. Это мы будем обсуждать. Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать", - заявил Резников.

Призывы к началу переговоров Украины и России

Ряд иностранных лидеров, декларирующих свой нейтралитет, предлагают Украине как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией для окончания войны. Так, недавно такие предложения озвучили в канцелярии президента Турции. Ранее в той или иной форме к началу переговоров призывали лидеры Бразилии, Китая, Мексики, Венгрии и других стран.

В Офисе президента Украины неоднократно объясняли, почему переговоры на данном этапе войны невозможны. По словам Михаила Подоляка, сейчас России нужна заморозка конфликта в текущем статусе-кво, чтобы поднабраться сил для нового витка войны и продолжения агрессии.

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