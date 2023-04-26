Пресс-секретарь турецкого президента считает, что это якобы поможет оставить кровопролитие.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предложил прекратить войну в Украине посредством трех- или пятилетних переговоров. Ранее о возобновлении переговоров заговорили в турецком МИД.

"Вместо того, чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", – сказал Калын в интервью агентству Anadolu

Он обратился к международному сообществу и непосредственно к странам Запада, с призывом "делать ставку на мир, а не войну".

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"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок чреваты глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и отдать предпочтение дипломатии. Необходимо приложить усилия для усаживания сторон за столом переговоров. Нужно делать ставку на мир, а не войну!", – добавил пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также заявил, что развязанную Россией захватническую войну против Украины нельзя воспринимать только как войну между этими странами. По его мнению, это противостояние России и Запада.

Переговоры с Россией - позиция Украины

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статьей для одного из западных издания подчеркнул, что Россия может говорить о желании закончить войну, но ее действия говорят об обратном. Он подчеркивал, что те, кто призывает Украину к мирным переговорам, упускают тот факт, что Россия не проявила реального интереса ни к добросовестным переговорам, ни к прекращению боевых действий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркивал, что враг не отказался от цели уничтожить Украину, потому инициативы по мирному урегулированию войны нецелесообразны.

Украинская сторона также неоднократно заявляла. что условием для старта переговоров является вывод российских войск с территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что партнеры не оказывают на Киев давления по поводу переговоров с Москвой.

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