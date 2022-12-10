По словам британского полковника, Беларусь отправляла боеприпасы для армии РФ.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что в Беларуси началась мобилизация.

"Кремль фактически проводит определенную форму мобилизации или предмобилизационную подготовку в Беларуси. Сейчас там контролируют каждого. Все мужчины должны встать на учет, и каждого, кто пытается покинуть страну пытаются остановить. В Беларуси нет столько желающих людей. Многие россияне, уехавшие на фронт, не являются закаленными в боях, это новички. Все, что они могут привезти из России - это еще больше мобилизованных. То есть, будет еще одна битва, когда против Украины просто бросают пушечное мясо. Я не вижу перспектив скоординированной большой битвы", - отметил Грант в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного эксперта, Беларусь отправляла боеприпасы и оборудование к России, и вряд ли эти боеприпасы и оборудование вернутся. Уже многое уничтожено и использовано, особенно боеприпасов.

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"Логистическое пространство за спиной беларусов является слабым, и не факт, что именно это логистическое пространство даст им необходимую мощь. Они могут атаковать, и это будет проблемой для ВСУ из-за численности войска. Места, через которые они могут атаковать, достаточно узкие и могут быть хорошо защищены. В Киеве гораздо больше людей, побывавших в бою, и в отличие от беларусов - это будет не первое сражение. Такой расклад может быть проблемой, но это проблема количества, а не качества. Хотя и количество, как мы знаем, имеет свою силу", - подчеркнул Грант.

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