Вместе с тем в Беларуси попросили ООН дать им возможность экспортировать собственные удобрения, которые сейчас подпадают под санкции.

Беларусь проинформировала Организацию Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит зерна из Украины через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Как заявил спикер ООН Стефана Дюжаррик, заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился накануне в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна, пишет Reuters.

Вместе с тем Амбразевич "повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции", - говорится в заявлении Дюжаррика по итогам встречи.

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Зерновое соглашение: экспорт украинского зерна во время войны

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создании безопасных маршрутов.

Кроме того, 26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

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