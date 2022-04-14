Среди военных - 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава.

В четверг, 14 апреля, состоялся четвертый обмен пленными. Освобождены 22 военных и 8 гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменяно 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава", - сообщила она.

По словам Верещук, также освобождены 8 гражданских, среди них 1 женщина.

"Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - уточнила она.

Как сообщал УНИАН, первый полноценный обмен военнопленными состоялся 24 марта - Украина вернула 10 наших военнослужащих в обмен на 10 оккупантов. В РФ вернулись 11 гражданских российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

1 апреля стало известно о втором обмене пленными: Украине удалось вернуть 86 наших военнослужащих, из которых 15 – женщины.

Третий обмен пленными состоялся 9 апреля - освободили 12 военных и 14 гражданских.

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