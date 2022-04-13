Накануне стало известно о задержании в Украине кума Путина.

В Министерстве внутренних дел отреагировали на предложение, озвученное президентом Владимиром Зеленским, об обмене задержанного кума Путина, нардепа Виктора Медведчука.

Советник главы МВД Вадим Денисенко подчеркнул, что сначала скандальный депутат должен дать необходимые показание, а также, желательно, получить приговор суда.

"Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле было бы правильно сделать 2 вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации, кто и кому давал деньги на движение коллаборантов. Как максимум – было в идеале провести максимально быстрый судебный процесс", - передает слова Денисенко 24 канал.

По словам советника министра, после этого Медведчука нужно обменять на украинских пленных, удерживаемых РФ.

"Однако делать это нужно тогда, когда он сдаст "пароли и явки", - уточнил Денисенко.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.