Заявления депутатов будут рассмотрены Минобороны РФ.

Четверо депутатов Госдумы попросились на войну в Украине.

Об этом заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По его словам, с просьбой отправить их "служить в составе ВС РФ" к нему обратились единороссы Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.

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Турчак добавил, что Милонов, Саблин и Хубезов с первых дней вторжения "работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами, что такое борьба за право быть русским".

Заявления депутатов будут рассмотрены Минобороны РФ, сообщил Турчак.

Ранее "путинский сенатор" Андрей Турчак обещал, что Херсон навсегда будет Россией. А в Британии предложили объявить российскую партию "Единая Россия" террористической организацией.

Напомним, что полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тысяч человек.

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