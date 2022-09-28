Продолжается ликвидация последствий.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу значительные разрушения получил объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник военной администрации Кривогу Рога Александр Вилкул.

"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59-одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Продолжается ликвидация последствий", - отметил он.

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Вилкул добавил, что в Криворожском районе вечером враг обстрелял большую Костромку Зеленодольской общины, повреждена линия электропередач, обошлось без человеческих потерь.

"Несмотря на применение врагом всех видов вооружений, на всем участке фронта на нашем направлении ситуация полностью контролируется ВСУ. По информации ОК "Юг" наши войска продолжают позиционные бои для улучшения и закрепления своего положения", - говорится в сообщении.

В Бериславском районе враг направил ДРГ из 4 человек, которая была остановлена.

"Также оккупанты 3-мя танками попытались провести наступательные действия в направлении Чкалово – Безымянное: 1 танк подорвался на мине, 2 – сбежали. Ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожен вражеский склад боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонщины", - рассказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, перед этим Вилкул заявил о ракетной атаке на Кривой Рог и призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что во время ракетного удара противником применено 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: 1 ракета сбита в Запорожской области, 1 - в Криворожском районе, еще 2 ракеты уничтожены в районе н. п. Синельниково.

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