Удар был нанесен вероятно из системы "Смерч"

Мощные взрывы прогремели в понедельник, 19 сентября, в Кривом Роге. Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

Сначала появилось сообщение о взрывах в городе о время воздушной тревоги. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Видео дня

Позже Вилкул сообщил об ударе из РСЗО оккупантов.

"Приход из РСЗО (похоже "Смерч") в Криворожском районе", - говорится в сообщении.

По его словам, обошлось без потерь.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности, по дамбе. В результате удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города, поскольку началось подтопление домов.

15-16 сентября вражеские войска снова нанесли удары по этой дамбе.

17 сентября Вилкул сообщил, что в городе ликвидировано подтопление жилых домов, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов. На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: