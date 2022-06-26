Оккупанты покидают город, уезжая на фронт.

Через Мариуполь четвертый день подряд в западном направлении движутся большие колонны военной техники оккупантов.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны потенциальных объектов (порт, заводы, железная дорога).

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Покинуть уже насиженное место у моря ради фронта - не лучшая перспектива", - написал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что к осени в Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч человек из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Он считает, что эпидситуация остается на высоком уровне угрозы. В июле ожидается обострение рисков распространения холеры, а оккупанты отрицают существование такой угрозы.

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