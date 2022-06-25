Жителям города катастрофически не хватает еды.

В Мариуполе стремительно ухудшилась ситуация с продуктами питания, жителям города катастрофически не хватает еды.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Кроме кризиса с питьевой водой стремительно ухудшилась ситуация с едой. Частично из-за сокращения гуманитарной помощи, отчасти из-за возвращения в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

По его словам, из-за этого в оккупированном городе большие тысячные очереди.

Напомним, россияне хотят вернуть в Мариуполь людей, угрожая снести уцелевшие дома. Оккупанты рассчитывают, что эвакуировавшиеся мариупольцы вернутся из-за страха потерять последнее.

Цель распространения такой дезинформации единственная - из-за психологического воздействия и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой.

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