Чехия уже передала ВСУ крупную партию танков в количестве более 60 единиц, около 20 самоходных артиллерийских установок и вертолеты Ми-24.

Чехия выдала лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро). Менее половины уже завершенных проектов составляют около 51,2 млрд. крон. Об этом заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, информирует Radio Prague International.

Чиновник отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ Чехия поставила Украине военную технику на 6,2 млрд крон, в том числе боевые вертолеты, танки и БМП.

По словам Черноховой, в рамках миссии Европейского Союза по военной помощи Украине, утвержденной в прошлом году во время председательства Чехии в Совете Евросоюза, на данный момент на территории Чехии прошли подготовку около 4000 украинских солдат.

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Военная помощь Чехии Украине

Чехия обнародовала список оружия, переданного Украине. В этом перечне есть несколько "таинственных" пунктов, которые вызывают вопросы. В частности, не совсем понятно, что это за танки 1968 года, если Т-72 начали серийно выпускать только в 1974 году.

Военные эксперты предполагают, что этот перечень включает лишь то, что передали по линии Минобороны Чехии в пределах межправительственных контактов с Украиной. Например, по подсчетам проекта Oryx, только танков Т-72 Чехия должна была передать около 100 единиц и до 30 РСЗО различных типов.

Ранее УНИАН сообщал, что Чехия объединилась с Тайванем для помощи Украине. Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны похвалил Тайбэй как "большого союзника". В свою очередь заместитель министра иностранных дел Тайваня Рой Ли заявил, что помощь Украине расширится на другие сферы, чтобы помочь восстановить нормальную жизнь, "когда Украина приближается к окончательной победе".

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