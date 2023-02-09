Украине нужно соответствующее логистическое обеспечение, которого пока нет.

Союзники делают сейчас много шагов, чтобы Украина не проиграла в развязанной Россией полномасштабной войне. В интервью "Обозревателю" украинский генерал Игорь Романенко заявил, что они заинтересованы в нашей победе.

Он напомнил слова министр обороны США Ллойда Остина на первом "Рамштайне" о том, что российская армия должна быть приведена в состояние, чтобы она больше не смогла в ближайшее время вести такие войны, как в Украине.

Но для победы Украины, подчеркнул Романенко, Украине необходимо соответствующее логистическое обеспечение, которого пока нет:

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"Не хватает важнейших компонентов, таких как авиационные. Это не только пилотируемая, но и беспилотная авиация, и ударная, и дроны-камикадзе. И, конечно, ракетная и артиллерийская составляющая, в которой противник имеет значительное преимущество".

Недостаток всего перечисленного, говорит генерал, Украина остро ощущает во время ракетных ударов России.

Разговоры вокруг передачи истребителей F-16 Украине

Президент США Джо Байден заявил, что они не будут передавать Украине истребители. Он это довольно странно объяснил: самолеты должны остаться в стране.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что получение истребителей F-16 - лишь вопрос времени.

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что для защиты нужно заменить весь парк советских самолетов на истребители F-16.

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