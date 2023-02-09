Эксперт отметил, что война – это не только логистическое и военное событие.

Шансы того, что война в Украине закончится до лета 2023 года, являются достаточно высокими. Такое мнение выразил политтехнолог и публицист Михаил Шейтельман, назвав основные факторы, которые на это влияют.

"Вероятность того, что война закончится к лету, велика. Потому что война – это не только логистическое и военное событие, но и политическое, и экономическое. И вот многие факторы начали резко срабатывать", – объяснил эксперт в эфире Апостроф TV.

Эксперт упомянул и об ускорении международной поддержки. Он прогнозирует, что в дальнейшем Запад также не будет против ударов по российской территории.

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"От танков до самолетов пройдет месяц. А если до самолетов месяц, то через две недели давайте нам "Томагавки", будем по Владивостоку и другим городам бить. И мы к этому придем. Если наша война будет продолжаться настолько, что мы выйдем хотя бы на 40 км к своим границам, а россияне уже со своей территории будут стрелять артиллерией, тогда Запад скажет: "Давайте, стреляйте туда". Это сейчас они говорят, что нельзя, а когда это станет жизненно важным для самой войны, они против не будут", – добавил Шейтельман.

По мнению политолога, в России идет политическая деградация, и российский диктатор Владимир Путин уже явно теряет влияние. Также в РФ продолжается экономическая деградация: в январе страна-агрессор заработала 19 млрд долларов, а потратила 44 млрд долларов.

"А это только за месяц, и вот это где-то должно прорваться. Вот я сомневаюсь, что наша война будет заканчиваться, как Вторая мировая, там шли до последней точки. А вот в Первой мировой никто не доходил до Рейхстага, а война закончилась, Германия отступила и отдала все оккупированные территории. То есть нам нужен прорыв в российской политике или экономике, или на фронте, от которого все это начнет сыпаться. Вот эта вся структура уже рассыпчатая, а не такая, какой была год назад", – резюмировал Шейтельман.

Когда закончится война: прогнозы

Военный эксперт Олег Жданов считает, что горячая фаза войны в Украине может закончиться уже к осени, если все обстоятельства сложатся наиболее удачным образом. По его мнению, ранее озвученные прогнозы, что ВСУ могут выйти на границы 1991 года к лету, сейчас уже не актуальны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может одержать победу в войне с РФ уже в этом году при условии, если украинцы будут сохранять единство. Он отверг утверждение о необязательности победы Украины или допустимости частичной победы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что освобождение всех оккупированных территорий Украины продолжится и после 2023 года. По его словам, в течение нескольких месяцев этого года могут быть освобождены те земли, которые россияне захватили после 24 февраля 2022 года.

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