Враг активно применяет бронетехнику и танки, за ними под прикрытием идет пехота.

Россияне активизировали наступление под Часовым Яром, активно применяют бронетехнику и танки, за ними под прикрытием идет пехота. Враг пытается дальше взять в клещи непосредственно город и штурмует прямыми лобовыми атаками.

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал о тактике российских подразделений, которые враг стянул у Часового Яра и назвал три составляющие, благодаря которым удается сдерживать активное продвижение оккупантов.

"Они продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр. Это именно направление Богдановка-Калиновка. Также Ивановское-Ступочки, Клещеевка, Андреевка. Это те самые фланги, которыми они пытались с самого начала к нам зайти, однако у них ничего не получилось. И поэтому они пошли на прямой штурм Часового Яра. Хотя это для них тем хуже, что они больше теряют непосредственно как личного состава, так и технической составляющей",- акцентировал военный в эфире телемарафона.

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В микрорайоне "Канал" ситуация достаточно напряженная, бои уже продолжаются не первый день.

"Атаки достаточно разные со стороны врага. Он пытается штурмовать пехотными группами, а также непосредственно применяя механизированную составляющую. Где-то пытается и колесным транспортом также прорваться через зону поражения. То есть, ситуация довольно таки непростая, однако Силы обороны Украины все равно ее контролируют и уничтожают на данной локации врага в довольно значительном количестве", - отметил Калашников.

В районе Калиновки и Ивановского идут бои на обеих локациях.

"Недавно именно в Калиновке были такие качели, то враг, то мы продвигались. Если брать Ивановское, то враг уже полтора года пытается полностью овладеть этим населенным пунктом, однако это очень не просто. Он здесь в свое время бросил значительные такие силы, и мотострелковый полк 102-й, ОДШБР, однако тем не менее бои продолжаются за этот населенный пункт",- добавил он.

Начиная с апреля месяца в районе Часового Яра россияне начали все больше использовать механизированную составляющую.

"До этого в основном наблюдали штурмовые пехотные группы, где-то 8-12 человек. На сегодня они пытаются прорвать нашу оборону, используя как бронированную технику для пехоты, так и непосредственно танки. Это связано с тем, если они не будут использовать бронированную составляющую, то достижения будут достаточно скудные. А у них на сегодня стоит задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей",- подчеркнул военный.

Украинским защитникам удается противостоять активному давлению российской группировки у Часового Яра благодаря трем составляющим.

"На сегодня можно сказать, что первое место по поражению врага занимают именно минометные батареи и непосредственно FPV-дроны, особенно те, которые делают сбросы на врага. На втором месте по огневому поражению противника, ствольная артиллерия и РСЗО. Именно благодаря этому огневому поражению мы лучше начали сдерживать врага, потому что у нас стало больше выстрелов на сегодня. Ну и конечно самое главное - это мужество наших ребят на "нуле", которые держат оборону", - акцентировал Калашников.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк информировал, что за неделю со 2 по 9 июня потери российских войск среди живой силы составили почти 9 тыс. человек. Также существенные потери нанесены противнику в вооружении и военной технике, речь идет о 104 танках, 151 боевой машине, 360 артиллерийских системах, 8 РСЗО и 15 установках ПВО.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении и вблизи Часового Яра. Он пояснил, что, россияне в этих районах имеют определенные продвижения, но тактического характера на несколько сотен метров. Кроме того, оккупанты создали преимущество в живой силе 1 к 3. То есть, одна бригада украинских Сил обороны противостоит трем бригадам российских сухопутных сил. Но, несмотря на значительное преимущество российских сил, ВСУ успешно противостоят врагу.

В дневном сообщении Генштаба ВСУ сообщалось, что в эти сутки враг оставался наиболее активным на Покровском направлении, где враг совершил 14 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки, из них шесть еще продолжается. Кроме того, на Краматорском направлении в районах Ивановского и Клещеевки с начала суток произошло четыре боестолкновения с противником, три из них продолжаются.

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