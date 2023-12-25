Бои с российскими захватчиками продолжаются на очень дальних подступах к Часовому Яру, подчеркнул старший лейтенант.

Сейчас российские оккупанты не имеют никаких надежд на то, чтобы захватить город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Боевые действия продолжаются на очень дальних подступах к Часовому Яру, и сам город очень сильно укреплен, рассказал заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины - старший лейтенант Алексей Тарасенко в эфире канала "FreeДом".

По его словам, противники преимущественно пытались вбить клин на севере от города Бахмут - возле села Богдановки от поселка Хромовое. "Сейчас, насколько мне известно, потому что это зона ответственности другой бригады, там... линия фронта также плюс-минус стабилизировалась по окрестностям Богдановки. Вооруженные силы ведут тяжелые оборонительные бои, но, безусловно, никаких надежд у противника на сейчас быть не может", - считает офицер.

Видео дня

Последние новости Украины - война сегодня продолжается, и это стоит знать

Россияне длительное время пытаются продвинуться вперед в Донецкой области, получают "по зубам" от украинских воинов и несут огромные потери. Стоит отметить, что общие потери врага на 25 декабря 2023 года уже составляют примерно 353 950 захватчиков.

24 декабря бывший спикер Генштаба ВСУ - полковник запаса Владислав Селезнев, предупредил, что враг в последнее время активизировался возле Бахмута. Офицер предупредил, что противники могут наступать на Часов Яр.

Вас также могут заинтересовать новости: