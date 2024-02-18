Украинские защитники безостановочно защищают нашу землю от российских захватчиков. За минувшие сутки воины Украины ликвидировали еще более тысячи солдат армии Российской Федерации.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника по состоянию на 18 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - около 402430 (+1080) человек;
- танков - 6487 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53);
- артиллерийских систем / РСЗО – 9709 (+40) / 984 (+0);
- средства ПВО ‒ 674 (+3);
- самолетов / вертолетов – 335 (+3) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36);
- крылатые ракеты ‒ 1898 (+2);
- корабли /катера ‒ 25 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2);
- специальная техника-1540 (+7).
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Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что с начала 2024 года и до 16 февраля потери российских оккупационных войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" превысили 20,5 тысяч человек.
Кроме того, он отметил, что общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют - 20 607 человек, 201 танк и 492 боевые бронемашины.