Украинские бойцы за сутки уничтожили более 50 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских средств.

Украинские защитники безостановочно защищают нашу землю от российских захватчиков. За минувшие сутки воины Украины ликвидировали еще более тысячи солдат армии Российской Федерации.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника по состоянию на 18 февраля ориентировочно составили:

личного состава - около 402430 (+1080) человек;

танков - 6487 (+11) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53);

артиллерийских систем / РСЗО – 9709 (+40) / 984 (+0);

средства ПВО ‒ 674 (+3);

самолетов / вертолетов – 335 (+3) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36);

крылатые ракеты ‒ 1898 (+2);

корабли /катера ‒ 25 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2);

специальная техника-1540 (+7).

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Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что с начала 2024 года и до 16 февраля потери российских оккупационных войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" превысили 20,5 тысяч человек.

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Кроме того, он отметил, что общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют - 20 607 человек, 201 танк и 492 боевые бронемашины.

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