Согласно информации Генштаба ВСУ, с начала за прошлые сутки произошло 132 боевых столкновения.

Российские оккупанты захватили Новомлинск, а также продвинулись возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном. Об этом информирует мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Новомлинск, а также продвинулся возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно информации Генштаба ВСУ, с начала минувших суток произошло 132 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал недалеко от населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов. Наши воины отбили все атаки оккупантов.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток проявилась в трех боевых столкновениях. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении наши войска отбили 10 атак противника в районе Торецка. Кроме того, противник нанес авиационные удары тремя управляемыми бомбами возле Дружковки.

С начала суток противник 54 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное, где с начала суток украинские защитники отбили пять атак противника.

На Гуляйпольском направлении наши защитники успешно отбили один штурм противника. В то же время, противник наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационные удары по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

Отмечается, что на Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники сегодня отбили 11 наступательных действий россиян.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российским оккупантам не удается окружить Покровск Донецкой области, поэтому они могут пойти в обход к админгранице Днепропетровской области и даже пересечь ее. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он напомнил, что враг хотел окружить Покровск, но Силы обороны не дали ему это сделать.

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