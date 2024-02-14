Корабль был поражен в результате операции ВСУ и ГУР.

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" было поражено в результате успешной операции Вооруженных сил Украины и подразделений Главного управления разведки.

Информацию об этом официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что в момент поражения российский ВДК находился в территориальных водах Украины вблизи временно оккупированного Крыма.

"Поражено! Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. Слава Силам обороны Украины!" - говорится в сообщении.

Отметим, что в российских пабликах поднялся настоящий переполох из-за уничтожения этого корабля. Россияне заметили интересную деталь - ВДК "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля. Именно в этот день умер советский офицер Цезарь Куников, в честь которого названо судно.

"Цезарь Куников" пошел ко дну

Как сообщал УНИАН, утро 14 февраля в Крыму начался тревожно. Местные паблики сообщили, что в районе поселка Симеиз Ялтинского района слышны пулеметные очереди.

Впоследствии появилось нечеткое видео, на котором видно, как в море что-то горит. Жители поселка Кацивели почувствовали сильную ударную волну. Вероятно, взрывается боекомплект пораженного корабля. Для спасения тонущего судна подошел еще один корабль, также видна неподалеку подводная лодка.

По данным СМИ, дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло в акватории Черного моря.

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