Воины 24 омбр имени короля Даниила захватили вражескую боевую машину десанта (БМД-4м).
Об этом сообщает пресс-служба бригады.
Захваченная БМД-4М служила оккупантам из 31 отдельной десантно-штурмовой бригады. Именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства на Киевщине в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
После "достойной встречи" на севере нашего государства, эта орда приехала на Луганщину. Королевские пехотинцы подбили вражескую технику в своей полосе ответственности.
"P.S. после небольшого ремонта, машина будет выполнять боевые задания, а вот ее экипажу не поможет уже ничего", - сказано в сообщении.
Ранее спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили 82 оккупантов с их техникой.
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