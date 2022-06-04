Захваченная техника служила оккупантам, которые совершали зверства на Киевщине.

Воины 24 омбр имени короля Даниила захватили вражескую боевую машину десанта (БМД-4м).

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Захваченная БМД-4М служила оккупантам из 31 отдельной десантно-штурмовой бригады. Именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства на Киевщине в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

После "достойной встречи" на севере нашего государства, эта орда приехала на Луганщину. Королевские пехотинцы подбили вражескую технику в своей полосе ответственности.

"P.S. после небольшого ремонта, машина будет выполнять боевые задания, а вот ее экипажу не поможет уже ничего", - сказано в сообщении.

Ранее спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили 82 оккупантов с их техникой.

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