Его путь начался с территориальной обороны, когда вражеские войска подошли к родному городу.

Боец Сил ТрО Евгений "Лев" Полонский заявил, что был уклонистом с 2014 года. Он считал, что война его не касается и игнорировал сам факт ее начала. Однако все изменилось в 2022 году.

"Я принципиально не хотел идти служить, кого-то защищать. У меня были другие приоритеты на жизнь: семья, двое детей, собака и морская свинка, заработок и отдых. Так и жил, работал директором по продажам в крупной коммерческой фирме, продавал автомобильные шины. 24 февраля 2022 года все изменилось, москали пришли под Киев, по сути - ко мне домой, поэтому пришлось сразу брать оружие в руки. Тот день я хорошо помню. Где-то в 5 часов позвонил брат, сказал, что война и на работу можно не идти. Я повернулся на другую сторону и лег спать дальше. Но через час дошло понимание - война настоящая, стало страшно за семью", - рассказал он "Украинской правде".

По его словам, сначала он вывез родителей, жену и детей из города, поскольку думал, что они пересидят все на даче. Однако это была ошибка, потому что дом расположен за Броварами, откуда российские войска наступали на Киев.

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"Через несколько дней там уже велись боевые действия, над дачей летали снаряды. Пришлось организовывать спасательную операцию, возвращать их обратно. Мы тогда с побратимами, как дураки, поехали в сторону российских танков с автоматами. Сейчас уже понимаю, что тогда очень повезло вернуться живыми", - вспоминает боец.

Полонский отметил, что его военный путь начался в теробороне киевской Троещины. Он пошел к защитникам, которые стояли почти возле его дома, и узнал, что его отец записался в ТрО еще днем ранее.

"Со своим человеком в батальон было легче попасть, там мне придумали и позывной - "Лев". У меня такое заболевание - апноэ (частые остановки дыхания во время сна, - УНИАН), когда я сплю, то громко храплю. И как-то пришел побратим утром, наклонился надо мной и говорит: "Вот ты лев!". Так позывной и прицепился. Тогда мы считали, что готовы ко всему, что будем вести какую-то партизанскую войну. Но сейчас уже понимаешь, что мы были чем-то похожим на какую-то ОПГ (организованная преступная группировка - УП)", - говорит боец.

Он добавил, что все там были далеко не военные, а просто много нервных людей с оружием, из которых только начинали создавать что-то похожее на войско. Несмотря на это, все были настроены очень решительно и никто не думал убегать или отступать.

"Еще меня тогда поразило окружение в батальоне. Ты сидишь и ешь кашу, а рядом сидит миллионер, ест такую же кашу, как ты, с таким же автоматом, как у тебя! Поразило равенство людей. Все оставили свои дела и взяли в руки оружие! Там не было какого-то классового неравенства - все были равны", - вспоминает "Лев".

Война в Украине - уклонение от мобилизации

Как пишет The Economist, тысячи украинских мужчин призывного возраста, которым запрещено легально покидать свою страну, пытаются нелегально перебраться через границу. Контрабандист рассказал журналистам, что на Пасху помог переправить группу из 96 украинцев в Румынию за один день. Это был достаточно высокий показатель, поскольку, по его словам, обычно переправляют 30-40 человек в день.

По данным властей Румынии, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией.

По мнению участника российско-украинской войны Алексея Гетьмана, количество уклонистов, которые не хотят служить в Вооруженных силах Украины, не больше, чем в других странах.

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