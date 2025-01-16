По словам Андрея Сухина, оккупанты получили от Путина команду "захватить хоть что-то".

В течение всего января российские оккупанты будут продолжать максимальное давление и атаковать Украину всеми возможными средствами - от артиллерии, КАБов, до крылатых и баллистических ракет. Такой прогноз в эфире "Громадського радіо" сделал командир 411 отдельного полка БпАК "Ястребы", подполковник Андрей "Атлас" Сухин.

По его словам, наступательные действия россиян будут продолжаться - и не только в Херсоне, который защищен водной преградой - рекой Днепр.

"То есть, каких-то там нападений, наступлений, на сам город маловероятно, - а вот острова, что-то прилегающее, им очень важно. И сейчас от их царя они получили команду захватить хоть что-то. То есть на всех направлениях без исключения они движутся вперед, несмотря на жертвы, несмотря на потери", - рассказал "Атлас".

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По его прогнозам, в планах оккупантов не идет речь о каком-то отдельном населенном пункте или Донецкой или Луганской области - они "пойдут ровно туда, куда смогут дойти, пока не закончатся".

"Поэтому не стоит опираться на какие-то отдельные рубежи, например, Покровск или Курахово. Они не остановятся ни при каких обстоятельствах, пока они будут способны что-то делать. Поэтому наша задача - исключить любое их движение, и неважно какое направление. Им неважно, будут ли это единицы метров, десятки метров или километров нашей территории. Здесь важны сроки, в которые они это могут делать", - считает военный.

"Атлас" также предположил, что такие планы оккупантов, возможно, связаны с экономическим положением в самой России:

"Насколько мы слышали, там это все не очень в экономическом плане, и, возможно, что у них скоро просто закончатся деньги на войну и вообще... А, возможно, это связано с вероятными переговорными позициями, которые они хотят использовать и так далее".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ВСУ рассказали о реальном количестве военных на фронте. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что 880 тысяч военнослужащих, которые по словам президента Владимира Зеленского насчитывают Силы обороны, - это общее количество украинской армии. Туда входят ВУЗы, центры комплектования, тыловые бригады и бригады, которые размещены на северной границе с Беларусью и РФ, на которых не ведутся активные боевые действия.

В то же время участие в боевых действиях непосредственно в Украине, по данным военного, ведут около 600 тысяч россиян.

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