Генеральный секретарь Альянса предупреждает Россию о серьезных последствиях, если она все же пойдет на новое военное вторжение в Украину.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что будущая агрессия Кремля против Украины дорого обойдется для РФ.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает сайт НАТО.

"В этом году второй раз Россия накопила многочисленное и необычное сосредоточение войск в этом регионе. Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, бронетанковые подразделения, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы и десятки тысяч боеспособных военнослужащих", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что это военное наращивание появилось без объяснения и не является спровоцированным.

"Оно увеличивает напряженность и создает риск просчетов. Любая будущая российская агрессия против Украины дорого обойдется и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России. Россия должна продемонстрировать открытость, уменьшить напряженность и осуществить деэскалацию", - подчеркнул Столтенберг.

Развертывание российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Читайте также"В обществе сеют страх и панику": в Минобороны прокомментировали вероятность вторжения РФ в УкраинуТакже в начале ноября в западных СМИ, со ссылкой на данные спутниковых снимков, начала появляться информация об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение о вторжении РФ в Украину уже лежит "на столе" в Кремле.

Автор: Виталий Саенко