Президент указал, что в Украине проводят кампанию по запугиванию населения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти каждый день, но в Украине по этому поводу происходит кампания по запугиванию населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов Президенту Украины".

Глава государства напомнил, что Украина уже восемь лет находится в состоянии войны.

"Широкомасштабный (наступление) или продолжение мощной эскалации со стороны России или со стороны боевиков, которых поддерживает Российская Федерация, - я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок, из средств массовой информации действительно идет большое запугивание, что завтра будет война", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеЗеленский признался, что иногда принимает ошибочные решенияПри этом, глава государства сказал, что Украина полностью контролирует свои границы и полностью готова к любой эскалации.

"У нас ежедневно есть реальные разведданные, ежедневно мы получаем данные не только от нашей разведки... а также от разведок других стран, стран-партнеров, которые нас поддерживают. И они действительно нас поддерживают, есть и военная помощь, есть информационная помощь, техническая помощь и финансовая помощь. Так и есть, но прежде всего, я считаю, мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная", - сказал президент.

Он добавил, что армия оснащается новой техникой, хотя и не так быстро, а также увеличивается заработная плата военнослужащих, потому что нужно увеличивать мотивацию для украинских военных.

При этом он сказал, что у Украины есть не только внешние, но и внутренние большие вызовы.

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11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о риски полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск"демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Виталий Саенко