По словам Буданова, в августе начнется переломный момент, поскольку в Украину поступит значительное количество вооружения.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что активная фаза войны с Россией должна значительно сократиться к концу года.

Об этом Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"Активная фаза - это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, что происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю", - заявил он.

По словам Буданова, к августу количество вооружения, которое поставляется в Украину, приобретет значимые количества.

"Первое - это поступление вооружения в страну, второе – освоение этих вооружений и только только на третьем этапе – начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени. Поэтому, к сожалению, до августа количества вооружения, которое необходимо войскам, в значимых количествах не будет. С августа это все уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Именно поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения", - добавил глава ГУР.

Как известно, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

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