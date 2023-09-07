Разведка еще ведет подобные переговоры с несколькими лицами.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поиздевался над российским военным руководством в связи с удачно проведенной операцией с названием "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

В эфире телемарафона на вопрос о том, как среагировало российское военное руководство на такую незаурядную ситуацию, Буданов с улыбкой ответил: "Вполне понятно как. Расстроены".

Он отметил, что не может рассказывать, есть ли возможность повторения такой ситуации, потому что это тайна.

Видео дня

"Но подобное общение у нас продолжается с несколькими лицами. А то, что произошло - придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что ФСБ начала еще более активно работать, но все это неэффективные методы, которые "ничего хорошего не дадут".

Российский пилот передал Украине Ми-8: что известно

Как сообщал УНИАН, украинская разведка провела спецоперацию с названием "Синица". 23 августа в Харьковской области российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. Пилот добровольно прилетел и сдался за вознаграждение в размере полумиллиона долларов США. С ним были еще два члена экипажа, но они погибли при попытке к бегству.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что Кузьминов еще до воплощения спецоперации в жизнь "сливал" ценную информацию украинской разведке, в частности, передавал украинской стороне данные об объектах военной инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: