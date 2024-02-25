Речь идет о концентрации усилий и не только.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов назвал три основные формы влияния на Россию как принуждения ее к выполнению "формулы мира". Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2024".

По его словам, речь идет о концентрации усилий, единстве международного сообщества в поддержке Украины в войне с Россией и четком понимании, что все зависит от наших усилий.

"Концентрация усилий – это, пожалуй, самое первое. Это продолжение единства международной поддержки нас всех. Третий пункт – все зависит от нас, в конце концов", – подчеркнул Буданов.

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"Формула мира"

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. Среди них, в частности, вывод российских войск с территории Украины, прекращение боевых действий, возвращение справедливости, освобождение всех пленных и депортированных.

В январе этого года в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, на котором, в частности, состоялась очередная встреча, посвященная "формуле мира" в видении Украины.

В Офисе президента сообщили, что по результатам встречи было предложено создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности и заняться разработкой и обеспечением принятия международного соглашения, которое призвало бы Россию к полному прекращению боевых действий и выводу войск из Украины.

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