БТР-82 – основной бронетранспортер армии РФ.

Армия РФ держит на вооружении более 1700 единиц БТР-82, что делает эту машину одной из основных в ее составе. Именно ею вооружены мотострелковые подразделения сухопутных войск и морская пехота. Сам же БТР-82 в РФ начали поставлять с 2010 года, по результатам опытной эксплуатации приняв его на вооружение в 2013 году.

Но, несмотря на то, что эта машина формально была создана только 12 лет назад, это лишь модернизация советского БТР-80, который в свою очередь является прямым потомком БТР-60, созданным в 50-х годах и концептуально от него не отличающимся.

Особенности БТР-82

Главное внешнее отличие БТР-82 от советского БТР-80 в боевом модуле. В зависимости от версии машины он несет разное вооружение. На мелкосерийном БТР-82, без дополнительного индекса, в нем установлен 14,5 мм пулемет КПВТ, но именно эта версия наименее распространена - около сотни машин. На наиболее массовом БТР-82А установлена ​​30-мм автоматическая пушка 2А72.

Также военно-промышленным комплексом РФ была проведена работа над ходовой частью и двигателем. По сравнению с БТР-80 заменены карданы валы, колесные редукторы, дифференциалы и амортизаторы. На БТР-82 установлен новый более мощный на 40 л.с. турбированный 300-сильный дизельный двигатель КамАЗ-740.14-300 и обновленная коробка передач. Ремоторизация была необходима для компенсации увеличенного веса, у БТР-80 – 13,6 т, у БТР-82 – около 16 т.

Модернизация затронула и электронику машины путем установки новых прицелов с ночным видением, а также спутниковой навигации. Уровень бронирования, фактически, остался без изменений, по сравнению с БТР-80 был добавлен только противоосколочный подбой.

Есть довольно интересный аспект - кроме БТР-82А существует версия БТР-82АМ. Но, несмотря на название, это не следующий этап модернизации, а только доведение БТР-80 до вида БТР-82А установкой нового боевого модуля и электроники, но без новой трансмиссии и подбоя.

Визуально БТР-82А от БТР-82АМ можно отличить благодаря корпусу. Из-за того, что БТР-82АМ это переделанный БТР-80 – переднюю амбразуру просто заварили. На БТР-82А, который собирался "с нуля", ее не было сразу.

Недостатки БТР-82

Главным недостатком БТР-82 является то, что машина концептуально базируется на БТР-60. Из-за того, что двигатель машины находится в корме десантирование личного состава производится по бокам машины, то есть сразу под огонь противника.

Корпус БТР-82 не приспособлен для противоминной защиты и все попытки добавить бронирование от фугасов имеют более гомеопатический эффект, чем реальную эффективность. Поэтому десант продолжает сидеть на крыше машины. Сам уровень бронирования также кардинально не изменился и надежно защищает только от легкого стрелкового вооружения.

В то же время вооружение машины значительно скромнее того, что установлено, например, на аналогичном по концепции украинском БТР-3. Российский бронетранспортер не имеет противотанкового ракетного комплекса. Кроме того, в состав боевого модуля не введен автоматический гранатомет, предназначенный для дополнительного огневого воздействия на пехоту противника.

Все это связано с экономией средств, потому что прицелы на БТР-82 и средства управления фактически перешли из БТР-80. В украинском БТР-3 оператор вооружения пользуется экраном с широким углом обзора, который дублируется у командира.

Характеристики БТР-82А