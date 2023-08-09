Немецкая сторона передала украинской еще несколько пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Киев получил две ЗРК Patriot, об говорится в сообщении правительства Германии. Средства ПВО переданы Украине в рамках нового пакета военной помощи.
В него также вошли:
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- шесть тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов;
- десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
- пять машин пограничной охраны;
- четыре разведывательных беспилотника Vector;
- две погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
- 100 пулеметов MG5;
- 6 525 155-мм снарядов;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 1 163 бинокля;
- 20 тысяч защитных очков.
Кроме того, немецкая сторона предоставила 40 тысяч аптечек.
Военная помощь Украине от Германии - что надо знать
Берлин помогает Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ. В середине апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Вооруженные силы Украины получили ЗРК Patriot.
Первый заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что средства ПВО предоставили три государства - Германия, США и Нидерланды.