Украинскую противовоздушную оборону усилила Германия.

Немецкая сторона передала украинской еще несколько пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Киев получил две ЗРК Patriot, об говорится в сообщении правительства Германии. Средства ПВО переданы Украине в рамках нового пакета военной помощи.

В него также вошли:

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шесть тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов;

десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;

пять машин пограничной охраны;

четыре разведывательных беспилотника Vector;

две погрузочно-разгрузочные машины 8x6;

100 пулеметов MG5;

6 525 155-мм снарядов;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

1 163 бинокля;

20 тысяч защитных очков.

Кроме того, немецкая сторона предоставила 40 тысяч аптечек.

Военная помощь Украине от Германии - что надо знать

Берлин помогает Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ. В середине апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Вооруженные силы Украины получили ЗРК Patriot.

Первый заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что средства ПВО предоставили три государства - Германия, США и Нидерланды.

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