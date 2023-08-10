Чтобы закрыть небо над Украиной нужно колоссальное количество вооружения.

Украина не может просто приобрести новые системы ПВО, поскольку вооружение не продается в супермаркете - для этого нужно получить специальное разрешение.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что системы противовоздушной обороны являются технологическим оружием, которое продают другим странам только по согласованию правительств. В связи с этим все заявления по этой теме являются манипуляциями.

"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продают по согласованию правительств стран", — сказал Игнат.

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В то же время в украинском командовании неоднократно подсчитывали, сколько Украине нужно систем ПВО, чтобы полностью защитить нашу территорию и закрыть небо. Это колоссальное количество вооружения.

"Нужны десятки и даже сотни, если брать все вместе. Германия передала только две установки Patriot. Нужно заменять западными системами советские", - отметил спикер воздушных сил.

ПВО для Украины - последние новости

В начале августа президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам сосредоточиться на поиске большего количества оружия, в частности систем противовоздушной обороны для Украины.

Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция "Пэтриотов" и "Насамсов", "Самп-Т" и "Айрисов" - каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной... даже С-300... сегодня война, сегодня все важно", – отметил президент.

В ОП заявляли, что Украине необходимо 10-12 комплексов Patriot или аналогичных систем, чтобы покрыть всю территорию страны. 9 августа стало известно, что Германия передала Украине две установки Patriot. Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.

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