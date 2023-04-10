Сигнал еще одного беспилотника удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

На севере Украины сбиты два российских беспилотника. Вражеские дроны уничтожили в небе над приграничьем Сумщины и Черниговщины.

"Два БпЛА, вероятно "Орлан-10", сбили 10 апреля подразделения из Сил обороны Северщины. Один в пограничнье Черниговщины, другой – Сумщины", – сообщает Оперативное командование "Север" в Telegram.

Отмечается, что работу еще одного российского беспилотника на Сумщине удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Уничтожение российской техники в Украине

С начала российского вторжения в Украину по состоянию на утро 10 апреля 2023 года были уничтожены тысячи единиц вражеской техники. В частности, оккупанты потеряли 2323 беспилотника, при чем 11 были уничтожены в течение последних суток.

В течение суток, 9 апреля, мощно отработали украинские морпехи. Воины Военно-морских сил ликвидировали десятки российских захватчиков.

10 апреля украинские защитники нанесли несколько ударов по позициям оккупационных войск. Враг потерял российский вертолет Ми-24 и шесть БПЛА разных типов.

Вас также могут заинтересовать новости: