Вражеские беспилотники в Луганской области обезвредили пограничники.

В понедельник, 10 апреля, воины 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Авдеевском направлении ликвидировали вражеский вертолет Ми-24.

Противник не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, но получает достойный отпор - несет большие потери в живой силе и технике, говорится на странице бригады в Facebook. "Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24", - отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Луганской области пограничники обезвредили два вражеских дрона. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Были беспилотники - стали безлетальщики. В Луганской области пограничники обезвредили два вражеских дрона", - говорится в сообщении. Отмечается, что один беспилотник пограничники приземлили сегодня с помощью РЭБ, а в другой - попали из стрелкового оружия вчера.

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По данным Генштаба ВСУ, 9 апреля авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Также было сбито шесть вражеских беспилотников: три - типа "Ланцет", два - "Зала" и один - "Суперкам".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения на украинской земле уже уничтожены 2 323 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня, а также 292 вертолета противника.

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