Захватить новый российский беспилотник удалось относительно невредимым.

Возле Кременной на Луганщине боец Национальной гвардии Украины "Лютый" смог захватить почти невредимым редкий вражеский беспилотник.

Как сообщили в МВД, приземленная "птичка" – "Элерон" – использовалась для воздушной разведки и наблюдения. Данные с вражеского БПЛА-разведчика сработают в пользу Сил обороны.

"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные с этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Силам обороны Украины", – рассказал боец 31-й бригады Национальной гвардии Украины.

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Российский БПЛА "Элерон" в войне против Украины

"Элерон" - БПЛА российского производства, используемый для воздушной разведки и наблюдения. Его разработало российское предприятие ЭНИКС в 2003 году. В 2007 его начали использовать российские спасатели, в частности, для выявления лесных и ландшафтных пожаров.

Неоднократно сообщалось об использовании россиянами этих дронов в войне против Украины. В частности, на прошлой неделе такую "птичку" сбили на Таврическом направлении, еще одну - в апреле. Также о сбитии дронов этого типа сообщалось летом 2022 года.

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