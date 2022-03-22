Оккупанты ради его освобождения из плена подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по нашим штурмовикам.

Наши штурмовики 128 отдельной бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й армии оккупанта, который был в нижнем белье и носках Вооруженных сил Украины.

Как сообщает в Телеграмм Министерство обороны Украины, в ходе боевой стычки с российской армией штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии. Также отмечается, что в бою был уничтожен нашими бойцами грузовик оккупанта.

В то же время в Facebook 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион сообщила детали: подполковник оккупанта, которого взяли в плен "был одет в нижнее белье и носки Вооруженных Сил Украины".

Приведены данные пленного - Александр Кошель, 1982 года рождения, постоянное место дислокации в/ч 47084 – М. Владикавказ в Республике Северная Осетия – Алания.

Наши штурмовики отмечают, что сразу после взятия Кошеля в плен оккупанты "бросили значительные силы, пытаясь его освободить. В том числе подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленного доставили в безопасное тыловое место".

При этом отмечается, что отчаянные попытки врага вызволить пленного понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ Михаилом Зуськом, которому он лично делал ежедневные доклады. "Кстати, сам Зусько родом из Украины – из небольшого села Ветлы Камень-Каширского района Волынской области. Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно".

58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была разбита Вооруженными Силами Украины (в том числе подразделениями 128 бригады). После этого Зусько неформально "окрестили" самым бездарным российским генералом"- сказано в сообщении.

Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные Силы Украины.

"Красноречивое доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ - лучшее нижнее белье вяликой "второй армии мира"- сказано в сообщении.

Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам.

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