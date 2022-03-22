К счастью, обошлось без погибших.

Вследствие обстрела оккупантов в ночь с 21 на 22 марта, в Днепропетровской области пострадали два населенных пункта. На данный момент известно о разрушениях домов, однако обошлось без погибших.

Об этом написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Известно, что последний обстрел был в 5:20 утра 22 марта.

"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет", - заявил Вилкул.

Также чиновник анонсировал возможность эвакуации для мирного населения.

"Сегодня в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог, для того чтобы могли эвакуироваться все желающие", - написал чиновник он на своей Facebook странице.

Напомним, ВСУ уничтожили технику россиян под Киевом. У украинских военных новый трофей-ЗРК "Стрела-10".

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