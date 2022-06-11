Существует вероятность, что враг попытается переправиться через реку и открыть новый плацдарм в Белогоровке.

Уровень воды в Северском Донце упал на три метра. Из-за этого российские оккупанты могут предпринять попытку форсировать реку с целью открыть еще один плацдарм в Белогоровке.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в вечернем отчете.

"Уже вторую неделю жаркая погода, солнце, нет дождей. Уровень воды в реке упал достаточно серьезно. Мы уже даже видим российскую технику, которая затонула при попытке переправиться в Белогоровке. То есть где-то метра три — или даже больше — уже опустилась река. И, возможно, еще будут варианты и попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм", — сообщил Гайдай.

По словам главы ЛОВА, наиболее активные боевые действия на Луганщине идут в районе Попасной и в Северодонецке, где проходят уличные бои. Украинские защитники одержали несколько побед над оккупантами в городе.

Однако рашисты регулярно обстреливают промышленную зону Северодонецка. Химический завод "Азот" на протяжении дня бомбили из артиллерии. В результате ударов произошла утечка смазочных материалов, и возник масштабный пожар.

А со стороны Попасной оккупанты пытались перейти в наступление. Однако украинские защитники отразили штурм, о чем рассказал пресс-центр Генштаба.

Сегодня, 11 июня, рашисты атаковали и на других направлениях. Они пытались прорвать защиту украинских войск в районе Николаевки, Берестового, Метелкиного, Бражковки, Долины и Вернополья. Неподалеку от Ниркового, Тошковки и Богородичного бои продолжаются.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: