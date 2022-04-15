Украинские воины из группировки "Восток" за сутки уничтожили более 20 российских захватчиков.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.
В частности, в ходе боев украинские воины уничтожили: личного состава – 22 оккупанта, танков – 1, артиллерийских систем – 1, АТ – 1, БПЛА – 2 и специальная техника – 1.
Война России против Украины
Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.
После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.
Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.
В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.
Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.