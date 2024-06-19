Западная группировка противника от Купянска до Кременной составляет более 110 тысяч человек, поделился эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в центре внимания ситуация на востоке нашего государства, в том числе в Харьковской области и на части Донбасса. Аналитик Defense Express Сергей Згурец предупредил, что план россиян заключается в том, чтобы "разрезать" на два участка группировку Вооруженных сил Украины, которая удерживает позиции от города Купянск до г. Кременная, и контролировать зону поселка Боровая, усложнив логистику украинских группировок войск.

Противники пытаются наступить не только у Боровой, для них остается в приоритете, в частности, участок Купянск - Сватово - Кременная, и там они стремятся вытеснить наших защитников за реку Оскол, рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец во время эфира на канале "Эспрессо". По словам эксперта, один из элементов этой общей вражеской стратегии - накопление сил РФ у Боровой.

Згурец добавил, что Россия сконцентрировала в зоне наступательных действий на Боровую около 10 тысяч оккупантов. "...План РФ - разрезать группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка, и контролировать зону Боровой, усложнив логистику наших группировок... Западная группировка противника от Купянска до Кременной составляет в пределах 110 тыс. личного состава", - поделился собеседник.

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Российские оккупанты в начале мая начали активно двигаться вперед в приграничной части Харьковщины и захватили несколько населенных пунктов. Потом наши бойцы смогли стабилизировать ситуацию.

18 июня аналитики DeepState предупредили, что противники собрали "ударный кулак", чтобы повторить наступление на Боровую. Противник пытался осуществлять наступательные действия на этот населенный пункт в прошлом году.

По словам комбата 3-й отдельной штурмовой бригады армии Украины Дмитрия Кухарчука, россияне в Харьковской области хотят создать 20-километровую зону, чтобы исключить наступление украинцев, в частности, на Белгородскую область РФ.

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