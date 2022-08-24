Британский премьер подчеркнул, что пока не время проводить переговоры с россиянами, которые оккупировали часть территории Украины.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон метафорически подчеркивает, что нельзя проводить переговоры с медведем, который ест вашу ногу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Сейчас не время продвигать какой-то непрочный план для переговоров с теми, кто просто в этом не заинтересован. Вы не можете проводить переговоры с медведем, когда тот ест вашу ногу, и вы не можете проводить переговоры с уличным вором, который приковал вас к полу", - подчеркнул Джонсон.

Также британский премьер против попыток определенных иностранных лидеров сохранить лицо Путину.

"И кстати, мы не должны беспокоиться об "унижении" Путина". Больше мы не должны беспокоиться об унижении медведя или уличного вора. Все, что имеет значение, так это восстановление и сохранение суверенной целостности Украины", - подчеркнул Джонсон.

Он убежден, что Украина выиграет в войне.

"История учит нас, что когда у страны есть язык и идентичность, чувство гордости и любви к ее традициям, а патриотические чувства растут с каждым месяцем и годом, что проходят, и если такая страна участвует в войне за ее существование, - я скажу вам мои друзья, что эта война завершится лишь одним способ: Украина выиграет", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что Британия будет на стороне Украины.

Ранее во время визита в Киев Борис Джонсон сказал, что проведение мирных переговоров Украины с РФ сейчас стало бы катастрофой для всего мира.

Напомним, РФ без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Украину поддержали страны Запада - ввели против России новые санкции и предоставили Киеву вооружение.

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