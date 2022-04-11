В селе нашли их бронетехнику, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

Российские захватчики почти полностью уничтожили село Ольховка в Харьковской области.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

10 апреля группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой УСБУ прибыли в село Ольховка, которое еще до недавнего времени было оккупировано вооруженными силами РФ.

Они увидели, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.

Также в селе нашли уничтоженную бронетехнику, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что самой горячей точкой боевых действий в Харьковской области остается город Изюм.

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